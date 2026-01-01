150h+ de contenu vidéo sur Cubase, le mixage, la composition et la production musicale, par le seul formateur certifié Steinberg en France.
Modules 1, 2, 3 · Bundle complet · 40h · Certifié Steinberg
Les formations de référence pour maîtriser Cubase de A à Z. Du débutant au niveau pro, certifiées Steinberg.
EQ · Compression · Automation · Mastering · Loudness
Toutes les techniques pour mixer et masteriser dans les normes professionnelles, pour Spotify, YouTube et les plateformes.
Mélodie · Harmonie · Arrangements · Théorie musicale appliquée
Composez vos propres morceaux avec une méthode solide. Harmonie, orchestration, progressions d'accords expliqués clairement.
RAP · Musiciens · Compositeurs · Pack Mastering
Des bundles de formations regroupés par style et besoin. Économisez 30% par rapport aux tutoriels à l'unité.
Kontakt · Halion · Groove Agent · Plugins & instruments virtuels
Maîtrisez les plugins incontournables de la MAO : samplers, synthés virtuels, effets. Décuplez vos possibilités créatives.
Prise de son · Interface audio · Gain staging · Monitoring
Tout savoir sur la prise de son : configuration de l'interface, gain, monitoring, et techniques d'enregistrement propres.
Logic Pro X · Ableton Live · Autres logiciels MAO
Des tutoriels sur Logic Pro X et Ableton Live pour les utilisateurs de ces DAW.
4000+ fichiers MIDI · Banques WAV · Ressources à télécharger
Des ressources concrètes pour votre production : packs MIDI et banques de sons WAV prêts à l'emploi.